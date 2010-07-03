Движение в Гранатном переулке перекроют на время прощания с Кузьминым

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Движение транспорта перекроют 30 сентября в Гранатном переулке из-за церемонии прощания с архитектором Александром Кузьминым. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Для водителей будет недоступен участок Гранатного переулка возле здания Союза московских архитекторов. Ограничения будут действовать с 08:00 до 15:00.

27 сентября на 69-м году жизни скончался бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. Архитектор ушел из жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни.

Кузьмин занимал пост главного архитектора столицы с 1996 по 2012 год. Признан Народным архитектором РФ, заслуженным архитектором России и почетным строителем России и Москвы.

