Умер бывший главный архитектор Москвы

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин скончался на 69-м году жизни. Как сообщила в Facebook его дочь Александра, это произошло в ночь на пятницу.

"Интерфаксу" в ближайшем окружении архитектора рассказали, что Кузьмин ушел из жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни.

Прощание состоится в понедельник в Доме архитектора. Похоронят Кузьмина на Ваганьковском кладбище.

Кузьмин занимал пост главного архитектора столицы с 1996 по 2012 год. Признан Народным архитектором РФ, заслуженным архитектором России и почетным строителем России и Москвы.