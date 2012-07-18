И.о. главного архитектора Москвы ушел в отставку

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Исполняющий обязанности главного архитектора Москвы Олег Рыбин ушел в отставку через неделю после своего назначения вслед за Александром Кузьминым, пишут «Московские новости». Пока официального подтверждения этой информации нет, в Стройкомплексе говорят, что Рыбин находится в отпуске до 23 июля.

Президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков сказал, что ему известно о намерении Рыбина уйти из Москомархитектуры. По его словам, Рыбин говорил, что пришел вместе с Кузьминым и с Кузьминым уйдет.

Рыбин до назначения исполняющим обязанности главного архитектора был первым заместителем Кузьмина. А до прихода в московскую мэрию шесть лет занимал пост главного архитектора Нижегородской области.

Увольнение Рыбина произойдет 14 августа, сообщила пресс-служба Москомархитектуры. Тогда же будет принято решение, кто станет главным архитектором Москвы.

Пока Москомархитектурой руководит заместитель председателя комитета Рубен Мулкиджанян. Шумаков считает, что Мулкиджанян вряд ли будет претендовать на пост главного архитектора Москвы.

Среди возможных кандидатур специалисты называют главу НИиПИ генплана Москвы, бывшего главного архитектора Казани Эрнста Мавлютова и замруководителя Москомархитектуры Сергея Костина.

Президент Союза архитекторов России Андрей Боков считает, что должности главного архитектора Москвы и председателя Москомархитектуры нужно разделить. Также он отметил, что надо вернуть выборы главного архитектора города, чтобы человек, занимающий этот пост, нес ответственность перед гражданами за качество городской среды.

Об отставке главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, руководившего Москомархитектурой с 1996 года, стола известно 12 июля. Среди самых значимых проектов Кузьмина можно выделить: Генплан Москвы до 2025 года, строительство Храма Христа Спасителя, снос гостиниц «Россия», «Москва» и «Интурист», реставрация комплекса в Царицыно, реконструкция МКАД и другие. Архитекторы называют Кузьмина профессионалом своего дела, а сторонники сохранения наследия признают, что хотя при нем город понес много потерь, это не совсем его вина.