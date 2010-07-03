Суд отпустил из-под стражи фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля

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Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи Алексея Миняйло, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Прокуратура и следствие просили перевести молодого человека из СИЗО под домашний арест. Суд же решил не продлевать ему меру пресечения.

Всего по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка под арест отправлены 13 человек: помимо Миняйло, это Иван Подкопаев, Сергей Фомин, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Владислав Барабанов, Самариддин Раджабов, Даниил Конон, Евгений Коваленко и Валерий Костенок.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.