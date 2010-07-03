Около 20 тыс человек участвуют в согласованном митинге в Москве

Фото: телеграм-канал Baza

Около 20 тысяч человек участвуют в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России.

"Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан", – говорится в сообщении.

В связи с проведением митинга ограничено движение на улице Маши Порываевой – от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова – от Докучаева переулка до улицы Садово-Спасская. Ограничения действуют с 08:00 до 19:00.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

