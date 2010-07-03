В центре Москвы ограничат движение из-за митинга

Движение транспорта ограничат на некоторых улицах в столице в воскресенье, 29 сентября, сообщается на портале мэра и правительства.
"С 08:00 до 19:00 будет полностью перекрыта улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка, а также участок проспекта Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца", – указано в сообщении.
На проспекте Сахарова пройдет согласованная с мэрией Москвы акция. Мероприятие анонсировано с числом участников до 20 тысяч человек.
30 сентября из-за церемонии прощания с архитектором Александром Кузьминым будет перекрыто движение в Гранатном переулке.
"Будет введено на участке Гранатного переулке возле здания Союза московских архитекторов 30 сентября с 8:00 до 15:00", – сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
Водителям также напомнили, что до 22 октября из-за работ по восстановлению инженерных коммуникаций на дублере Рублевского шоссе круглосуточно ограничен проезд по одной полосе – от дома № 89 до дома № 83, корпуса 5. Кроме того, с 1 октября по 1 ноября ограничения введут на дублере Рублевского шоссе в районе дома № 83, корпуса 5.
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