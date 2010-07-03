Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

04:00

Частицы пластика нашли в чайных пакетиках

наука еда

04:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/tashka2000

Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.

Производители многих марок чая используют не бумажные, а пластиковые пакетики, состоящие из микроскопических нейлоновых нитей, указывает портал "Дни.ру".

Во время заварки одного такого пакетика в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда микрочастиц, говорится в статье научного журнала Environmental Science & Technology.

Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой.

Канадских ученые ввели найденные частицы в питательную среду, где обитали рачки-дафнии. Опыты показали, что это вызывало некоторые нарушения в развитии существ.

При этом, по словам специалистов, пока что у них нет точного понимания того, как "чайный" микропластик влияет на здоровье человека в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые назвали зеленый чай наиболее полезным продуктом для здоровья. К такому выводу исследователи пришли, изучив рацион долгожителей из разных стран.

Читайте также

наука еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика