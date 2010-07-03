Частицы пластика нашли в чайных пакетиках

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Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.

Производители многих марок чая используют не бумажные, а пластиковые пакетики, состоящие из микроскопических нейлоновых нитей, указывает портал "Дни.ру".

Во время заварки одного такого пакетика в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда микрочастиц, говорится в статье научного журнала Environmental Science & Technology.

Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой.

Канадских ученые ввели найденные частицы в питательную среду, где обитали рачки-дафнии. Опыты показали, что это вызывало некоторые нарушения в развитии существ.

При этом, по словам специалистов, пока что у них нет точного понимания того, как "чайный" микропластик влияет на здоровье человека в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые назвали зеленый чай наиболее полезным продуктом для здоровья. К такому выводу исследователи пришли, изучив рацион долгожителей из разных стран.