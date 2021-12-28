Москвичам рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь

В праздничную ночь метеорологи обещают еврозиму скандинавского типа. Ожидается, что будет относительно тепло и немного снежно.

На данный момент в столичном регионе очередная фаза похолодания: к Москве подобрался антициклон. Из-за него в городе довольно морозно. Утром ожидается до минус 18 градусов, а днем немного потеплеет – минус 10 градусов. Местами может пройти небольшой снег.

Также в городе и области еще действует желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.