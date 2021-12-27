Автоюрист оценил идею о снижении допустимого количества алкоголя в крови водителей

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Предложение о снижении максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей не найдет поддержки. Таким мнением в беседе с Pravda.ru поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

"Я отношусь крайне негативно к этому, потому что мы уже проходили, знали, что это будет. <...> Зачем нам переполненные суды, когда мы можем поэтапно лесенкой вычислить асоциального автовладельца, который постоянно бухает?" – сказал он.

По его мнению, люди не поддержат данную меру, поскольку помнят переполненные суды с тех времен, когда принималась попытка ужесточить ограничение по промилле. Он напомнил, что у устройства, которое определяет наличие алкоголя в крови, есть погрешность, поэтому люди судились из-за десятых долей промилле.

Славнов выразил мнение, что побороть пьянство за рулем поможет прогрессивная шкала наказаний. Например, в первый раз можно было бы лишать пьяного автомобилиста водительских прав сроком на полгода, во второй раз – на 3–5 лет со штрафом в размере 50 тысяч рублей, а в третий раз – пожизненно.

Ранее вице-премьер РФ, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он подчеркнул, что существует прямая зависимость смертности и аварий от числа промилле в крови.

