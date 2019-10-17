Прокуратура выяснит причины повышения цен на билеты "Победы"

Транспортная прокуратура выяснит, почему авиакомпания "Победа" захотела поднять цены на билеты. Ранее стало известно, что с 28 октября летать лоукостером из-за рубежа в Россию станет дороже на 25 евро.

Решено было включать в стоимость билета регистрацию пассажиров на рейс в зарубежных аэропортах. Там это отдельная услуга, а у нас она уже заложена в цену билета.

Проверка прокуратуры должна показать, насколько правомерно такое решение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.