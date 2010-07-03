Более 150 миллионов детей в мире находится в трудовом рабстве

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Специальный докладчик ООН Урмила Бхоола представила результаты собственного исследования, согласно которым каждый десятый ребенок в мире находится в трудовом рабстве. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что по всему миру принудительному труду подвергаются 152 миллиона детей, а именно 64 миллиона девочек и 88 миллионов мальчиков. При этом, согласно данным Бхоолы, в наименее развитых странах примерно каждый четвертый ребенок в возрасте от пяти до 17 лет трудится на вредной для здоровья и развития работе.

Также спецдокладчик уточнила, что по всему миру детским трудом занимаются преимущественно дети в возрасте от пяти до 11 лет. Наиболее характерна проблема для стран с низким уровнем дохода, самые высокие показатели зафиксированы в африканском регионе.

Ранее ООН представила демографический доклад, в котором говорится, что население России к концу 2070-х годов может сократиться до 100 миллионов человек. Вместе с тем в прогнозе говорится, что к 2080 году население России может превысить 160 миллионов человек. В результате эксперты организации делают вывод, что в среднем в 2080-м в России будет жить примерно 127 миллионов.