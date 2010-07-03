ООН представила "Руководство по спасению мира для лентяев"

Фото: ТАСС/ZUMAPRESS.com/Niu Xiaolei

ООН разработала "Руководство по спасению мира для лентяев" – это список действий, которые людям необходимо выполнять для постоянного развития и улучшения себя и окружающей действительности. Выдержки из документа цитирует ТАСС.

Отмечается, что к 2030 году ООН постановила выполнить ряд задач. В них, в частности, входят устойчивый экономический рост, ликвидация нищеты и голода, принятие срочных мер по борьбе с изменением климата, сохранение океанов, а также обеспечение здорового образа жизни людей и гендерного равенства. В ООН уверены, что каждый человек способен внести свой вклад в улучшение ситуации по всем перечисленным пунктам.

Так, эксперты призывают экономить электричество, перестать пользоваться бумажными квитанциями и оплачивать счета по интернету, а также покупать продукцию тех компаний, которые используют экологически ответственные методы и не наносят вреда окружающей среде. Кроме того, ООН настаивает, что имеет смысл предпочесть машине общественный транспорт, а по возможности – велосипед.

Содержатся в документе и рекомендации по поводу питания и гигиены. Организация советует есть больше овощей и меньше мяса, замораживать свежие продукты и остатки блюд до того, как они испортятся, а также покупать еду "по соседству", поддерживая малый бизнес. Вместе с тем стоит принимать лишь короткий душ вместо полноценной ванны, а при стирке заполнять бак машины целиком.

Отдельное внимание уделено переработке мусора. Как утверждают в ООН, переработка бумаги, пластика, стекла и алюминия предотвращает разрастание свалок. Товары же стоит приобретать в минимальной упаковке, используя при этом многоразовые бутылки для воды и чашки для кофе. Не стоит забывать и о благотворительности.

"Отдавайте то, что вам не нужно. Местные благотворительные организации дадут вторую жизнь одежде, книгам и мебели, которыми вы пользовались аккуратно", – сказано в пособии.

Также ООН предлагает бороться за равные права и вести просветительскую деятельность среди знакомых и коллег. В документе подчеркивается, что следует обращать внимание на проблемы гендерного неравенства и призывать правительство своей страны участвовать в инициативах, которые не наносят вреда людям и планете, а обо всех сомнительных случаях писать у себя в социальных сетях, чтобы распространять информацию с максимальной эффективностью.