Названо самое чистое место для купания в Черном море

13:57
13:57
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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам – у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова, передает РИА Новости.
По его словам, в целом наиболее благоприятным для купания считается южное побережье Крыма. "Самый крупный порт – Ялта, но и в Ялте выпуски сточных вод глубоководные, что спасает прибрежную зону от загрязнения", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что наиболее печальная обстановка обычно наблюдается в портах, на мелководье и в заливах, а вот в большой и циркулирующей воде быстрее рассеиваются загрязняющие вещества.
Ученый рассказал, что самая неблагоприятная экологическая обстановка фиксируется у румынского и украинского черноморского побережья, а также в западной части Крыма. Мыс Тарханкут стал исключением.
Доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Исмаил Османов рассказал о мерах предосторожности при поездке на отдых у моря с маленькими детьми. По его словам, такой отпуск следует планировать не меньше чем на две недели, так как у детей достаточно длительно проходит период адаптации. Османов также указал, что не стоит давать ребенку купаться более 15 минут из-за риска переохлаждения.
При этом врач подчеркнул, что ребенка не надо с первого дня окунать в воду. Увеличивать время пребывания в воде нужно с каждым днем понемногу. После купания ребенка необходимо обтереть насухо, поменять купальный костюм и дать позагорать под непрямыми лучами солнца.
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