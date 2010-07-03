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17:47

В ООН прогнозируют сокращение населения России до 100 миллионов человек

общество

17:47

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Население России к концу 2070-х годов может сократиться до 100 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные, представленные в демографическом докладе ООН.

В прогнозе говорится, что к 2080 году население России может превысить 160 миллионов человек. В результате эксперты организации делают вывод, что в среднем в 2080-м в России будет жить примерно 127 миллионов, передает ИА "НСН".

Также эксперты прогнозируют, что примерно через 30 лет число жителей планеты увеличится на 2 миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек. Кроме того, Индия обойдет Китай по количеству населения. В докладе отмечается, что к концу столетия население Земли может достичь 11 миллиардов человек.

Ранее эксперты сообщили, что рост численности населения сопровождается его старением и падением уровня рождаемости. Так, сейчас средний уровень рождаемости составляет 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году – 2,4 рождения на женщину.

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