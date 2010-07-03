Путин ужесточил наказание за браконьерство

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В России ужесточили наказание за браконьерство. Документ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Теперь незаконные добыча, продажа, приобретение и хранение особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами, наказываются принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.

До принятия документа предусматривалось аналогичное наказание на срок до трех лет.

За незаконные приобретение или продажу особо ценных диких животных через СМИ или интернет введены принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. До принятия закона – до четырех лет.

Те же правонарушения с использованием служебного положения наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет (раньше – до шести лет), совершенные группой лиц по предварительному сговору – от шести до девяти лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 миллиона рублей.

Ранее Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России. По сравнению с прошлым годом стоимость зверей выросла в 400 раз – до 267 миллиардов рублей.

Предполагается, что таким образом министерство исправило неточность предыдущей оценки. При подсчете определяется стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь.