Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ имени Плетнева на востоке Москвы.

"Не женская консультация, а такой дом здоровья семейный, если не сказать дворец. Здесь весь набор специалистов, оборудование, необходимое для такой помощи. Надеюсь, что это даст вам возможность легче перенести этот период и чувствовать себя здоровыми", – сказал Собянин в ходе общения с пациентами центра.

По словам мэра, городские власти ведут работы по модернизации родильных домов. Собянин отметил, что роддома теперь оснащены современным оборудованием, выстроены вертикали женской консультации и роддома, и многофункциональной клиники.

"В принципе дела неплохи в этой области – наполовину снизилась младенческая смертность", – отметил мэр.

Родильный дом Городской клинической больницы имени Плетнева, открытый в 1959 году (ранее – роддом № 20), является одним из ведущих медицинских учреждений родовспоможения в Москве. С момента его открытия здесь получили своевременную квалифицированную помощь десятки тысяч рожениц.

При роддоме работает женская консультация, к которой прикреплены 198 тысяч жительниц четырех районов Москвы: Измайлово, Северное и Восточное Измайлово, Гольяново.

До недавнего времени женская консультация располагалась по трем адресам на первых этажах жилых домов: Верхняя Первомайская улица, 37, 7-я Парковая улица, 21А, и Алтайская улица, 13. К ним прикреплено 70 тысяч, 35 тысяч и 93 тысячи человек соответственно.

Отмечается, что разобщенность и ограниченные площади не позволяли создать в консультациях комфортную среду для пациентов и оснастить их современным оборудованием. В связи с этим власти решили построить новое здание женской консультации площадью 4,6 тысячи квадратных метров на Измайловском шоссе, 49А.

Строительные работы завершились в прошлом году, а 14 октября текущего года медицинское учреждение приняло своих первых пациентов. В пятиэтажное здание, рассчитанное на 530 посещений в смену, переезжают отделения женской консультации с Верхней Первомайской и 7-й Парковой улиц. Отделение на Алтайской улице продолжит свою работу, чтобы не создавать неудобств жительницам района Гольяново.

Новая консультация на Измайловском шоссе имеет хорошую транспортную доступность. На расстоянии 150 метров находится остановка общественного транспорта "Женская консультация", до которой на автобусе № 36 можно добраться от станций метро "Партизанская", "Семеновская" и "Новогиреево".

С 21 сентября до остановки "Женская консультация" продлен маршрут автобуса № 634. В пешей доступности расположена еще одна остановка "Фортунатовская", на которой останавливаются трамваи № 11, № 12 и № 34.

В новом здании женской консультации будут работать свыше 150 специалистов. Планируется открыть два акушерско-гинекологических отделения для ведения здоровых пациенток и пациенток с различными патологиями. Врачи помогут с такими проблемами, как бесплодие и невынашивание беременности. Женщины смогут получить рекомендации по планированию семьи.

В специально оборудованном кабинете будет организован прием маломобильных пациенток. Также здесь будет работать кабинет медико-социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

За медицинской и психологической помощью и социальной поддержкой сюда могут обратиться женщины, желающие сохранить беременность, но при этом имеющие различного рода затруднения и проблемы, беременные, оказавшиеся в неблагополучной социальной, внутрисемейной ситуации, несовершеннолетние беременные, беременные женщины и пары с тревожными состояниями, женщины, подвергшиеся насилию в семье.

Также в планах открыть консультативно-диагностическое отделение, в котором принимают врачи-специалисты и проводятся профильные исследования, и отделение пренатальной и ультразвуковой диагностики, где можно провести экспертный ультразвуковой скрининг.

В больнице появится дневной стационар акушерско-гинекологического профиля на 10 коек с двумя операционными блоками – для проведения "малых" операций и манипуляций при патологии шейки матки, невынашивании беременности, токсикозе легкой степени и других заболеваниях.

Пациентки после гинекологических операций смогут пройти реабилитационные восстановительные курсы. Важнейшем новшеством станет открытие отделения репродукции с центром ЭКО.

Новейшее оборудование позволит проводить высокотехнологичные процедуры, включая криоконсервацию и хранение биологического материала, в том числе для пациенток с онкопатологией перед проведением комбинированной терапии. Одной из важнейших специализаций новой консультации станет лечение злокачественных патологий с сохранением репродуктивных функций женского организма.

Для будущих пап и мам будет работать "Школа будущих родителей", программа занятий которой включает лечебную физкультуру, лекции, занятия с манекеном новорожденного. Ранее эти услуги можно было получить в роддоме и других подразделениях ГКБ им. Плетнева. Теперь пациенты будут получать их в одном здании женской консультации, что более удобно и позволит существенно экономить время.

Чтобы пациентам было приятнее находиться в женской консультации, в новом здании созданы зоны комфортного пребывания и ожидания, оснащенные кондиционерами и мониторами. Имеется игровая зона, гардероб и колясочная. Сориентироваться в здании помогут дежурный администратор и удобная навигация. Для маломобильных граждан установлены лифты, пандусы, тактильные, визуальные и световые указатели.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство объектов здравоохранения является одним из приоритетов социальной политики Москвы. За предыдущие восемь лет в Москве было введено 70 медицинских учреждений. В 2019 году планируется ввести 15 объектов здравоохранения.

