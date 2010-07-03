Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесплатные экскурсии для людей с нарушениями слуха появятся на ВДНХ с 19 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Благодаря профессиональному переводчику жестового языка посетители смогут ознакомиться с экспозицией центра славянской письменности "Слово". Экскурсии хотят организовывать каждые выходные.
На экскурсии "Кириллица в пространстве и времени" гости узнают об изобретении алфавита, надписях на стенах древних русских храмов, появлении первой типографии. Участников научат читать каллиграфические надписи. Интерактивные экспонаты выставки можно будет протестировать.
Сегодня в Центре славянской письменности "Слово" находится более 200 уникальных экспонатов. В нем можно узнать о возникновении письменности и ее развитии, о связи письменности с жизнью общества, о буквах и устной речи.
Для маломобильных гостей на ВДНХ запустили индивидуальный трансфер. Многие павильоны оборудованы пандусами, регулярно проводятся тематические мероприятия, посвященные людям с ограниченными возможностями здоровья, работает инклюзивная детская площадка. На территории выставки также действуют льготы для посещения экспозиций.
В октябре 2018 года в метро начали проводить экскурсии для слабослышащих пассажиров. Для проведения таких прогулок в штате Центра обеспечения мобильности пассажиров есть инспектор со знанием языка жестов. Маршрут пролегает по 10 станциям – объектам культурного наследия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: