Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные экскурсии для людей с нарушениями слуха появятся на ВДНХ с 19 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря профессиональному переводчику жестового языка посетители смогут ознакомиться с экспозицией центра славянской письменности "Слово". Экскурсии хотят организовывать каждые выходные.

На экскурсии "Кириллица в пространстве и времени" гости узнают об изобретении алфавита, надписях на стенах древних русских храмов, появлении первой типографии. Участников научат читать каллиграфические надписи. Интерактивные экспонаты выставки можно будет протестировать.

Сегодня в Центре славянской письменности "Слово" находится более 200 уникальных экспонатов. В нем можно узнать о возникновении письменности и ее развитии, о связи письменности с жизнью общества, о буквах и устной речи.

Для маломобильных гостей на ВДНХ запустили индивидуальный трансфер. Многие павильоны оборудованы пандусами, регулярно проводятся тематические мероприятия, посвященные людям с ограниченными возможностями здоровья, работает инклюзивная детская площадка. На территории выставки также действуют льготы для посещения экспозиций.

В октябре 2018 года в метро начали проводить экскурсии для слабослышащих пассажиров. Для проведения таких прогулок в штате Центра обеспечения мобильности пассажиров есть инспектор со знанием языка жестов. Маршрут пролегает по 10 станциям – объектам культурного наследия.