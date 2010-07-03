Бесплатные экскурсии пройдут в Москве осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплатные экскурсии по Москве пройдут ко Дню народного единства, 4 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Московский дом национальностей организует 13 экскурсий. С 18 октября по 23 ноября проведут четыре пешеходных прогулки, восемь автобусных туров, а также экскурсию на поезде по МЦК.
В некоторые туры входит посещение мест, куда попасть можно только по билетам. Например, в музее-заповеднике "Коломенское" участников пригласят во дворец Алексея Михайловича. А автобусная экскурсия к храму Христа Спасителя включает подъем на его смотровую площадку. Все билеты бесплатные.
Автобусные путешествия с остановками займут четыре–пять часов. Пешеходные прогулки будут длиться два–два с половиной часа. Экскурсия на поезде по МЦК будет идти около трех с половиной часов.
Первая прогулка запланирована на 18 октября. Маршрут протянется по Школьной улице и улице Александра Солженицына, которые находятся на территории бывшей Рогожской слободы. Экскурсантам будут рассказывать о купцах и старообрядцах, населявших район в XVII–XVIII веках.
25 октября можно пройтись по маршруту "Вокруг промышленной Каланчевки". Участники прогуляются вокруг Казанского вокзала и увидят здания бывшего трамвайного депо. Они также ознакомятся с первым в столице мельничным комбинатом в Сокольниках, построенным еще в конце XIX века.
На второй экскурсии гид будет говорить о создании трамвайной сети в Москве и покажет старинное здание трамвайной электростанции на Краснопрудной улице. Прогулка состоится 28 октября. А 9 ноября можно посетить деревянный дворец царя Алексея Михайловича в "Коломенском".
20 октября ожидается первая автобусная экскурсия цикла "Москва военная 1812 года – Наполеон в огненной ловушке". На ней покажут тайное убежище Наполеона на Мясницкой улице и проведут в район Ивановской горки.
А 27 октября можно будет попасть на смотровую площадку храма Христа Спасителя. 4 ноября один из автобусных туров позволит увидеть вечерние огни столицы. Полюбоваться городом из окон "Ласточки" можно 23 ноября.
Узнать подробнее о прогулках и записаться на экскурсии можно на сайте Московского дома национальностей.
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