Новые путеводители по столице разработали для туристов

Москва в кармане. Для туристов разработали новые путеводители по столице
Для туристов разработали три новых путеводителя по столице, которые расскажут об основных достопримечательностях Москвы, культурных событиях и местах для отдыха с детьми. Путеводители сделаны на русском, английском и китайском языках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева отметила, что в городе продолжают развивать сервисы для гостей Москвы.
"Мы продолжаем развивать сервисы для гостей нашего города – доступные и актуальные для разных категорий путешественников. Новые бесплатные путеводители по Москве содержат всю необходимую информацию, чтобы туристы смогли составить свой маршрут передвижения по городу, будь то достопримечательности, отдых с детьми или события и фестивали", – приводятся в сообщении ее слова.
Как отмечается, путеводители можно взять бесплатно в столичных музеях, галереях, парках и других общественных пространствах.
В путеводителе "Москва: что посмотреть" представлены популярные городские музеи, памятники, парки, смотровые площадки, арт-пространства. В брошюре "По Москве с детьми" можно узнать об интересных театрах с детским репертуаром, о московских музеях и образовательных пространствах для детей. В путеводителе "Москва. События и культура" представлены главные ежегодные фестивали, выставки и другие культурные, а также спортивные и гастрономические события.
Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".
Также на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.
Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 175 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 90 тематических прогулочных маршрутах.
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