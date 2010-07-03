Москвичей пригласили прогуляться по лермонтовским местам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный лермонтовским местам. Прогулка по 12 местам города, которые связаны с жизнью и творчеством М. Ю. Лермонтова, займет около трех часов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Экскурсанты узнают, где жил и учился поэт в 20–30-е годы XIX века, какие литературные салоны посещал и с кем из известных современников встречался", – приводятся в сообщении слова куратора ИТ-проектов в сфере культуры и туризма столичного департамента информационных технологий Сергея Шакрыла.
Как уточняется, маршрут начинается от Лермонтовской площади, которая находится около станции метро "Красные Ворота". Памятник поэту в сквере торжественно открыли в 1965 году. Далее маршрут приведет к началу Поварской улицы, где находится церковь Симеона Столпника. Следующая остановка – деревянный одноэтажный особняк с мезонином в стиле ампир. Это единственное сохранившееся в Москве здание, в котором жил поэт. Завершится прогулка у дома писателя Николая Филипповича Павлова на Рождественском бульваре. В XIX веке у него в гостях собиралась вся литературная Москва. Всего на маршруте запланировано 12 мест.
Прогулка приурочена к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, которое отмечается 15 октября.
Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".
Также на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.
Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям, который содержит описания множества зданий и сооружений, памятников, музеев, территорий, а также сведения об исторических личностях и тематических прогулочных маршрутах.
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