Госдума усилила ответственность за организацию незаконной миграции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об уголовной ответственности за помощь в нелегальной миграции, сообщает Агентство "Москва".

Организация незаконного въезда на территорию России иностранцев или лиц без гражданства, их незаконное пребывание в РФ или транзитный проезд лицом "с использованием своего служебного положения" будет наказываться лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Также нарушителя могут оштрафовать на размер заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Авторами законопроекта выступили депутаты Мосгордумы.

Как сообщает "Интерфакс", при подготовке законопроекта в нижней палате парламента из него убрали норму, которая предлагала ввести уголовное наказание за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ, а также транзитного проезда.

Отмечается, что на сегодняшний день, множество компаний под видом оказания консультационных услуг в сфере миграции за плату незаконно предоставляют мигрантам документы для въезда, пребывания или транзит иностранцев.

Ранее ФСБ впервые за 20 лет назвала число приехавших на заработки в Россию иностранцев. С начала 2019 года прибыли 15 миллионов человек. Из них на заработки – 2,4 миллиона.

Также во вторник был принят законопроект о введении административной ответственности за изготовление и оборот порошкообразного алкоголя, говорится на сайте нижней палаты парламента. За такое правонарушение гражданину может быть выписан штраф в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Должностным лицам придется заплатить штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. В обоих случаях также предусмотрена возможность конфискации вещества.

Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

Согласно документу, граждане смогут получить компенсацию, требования которых ранее включили в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Возмещение можно будет получить по рыночной стоимости жилья.

25 сентября Госдума приняла закон о налоговых льготах для пострадавших от ЧП, в том числе стихийных бедствий. Владимир Путин подписал его спустя пять дней. Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс.

