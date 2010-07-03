ФСБ впервые за 20 лет назвала число приехавших работать иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ФСБ впервые за 20 лет рассказали о числе приехавших на заработки в Россию иностранцев. С начала 2019 года 2,4 миллиона прибыли для работы, всего же это 15 миллионов человек, сообщает РБК.

Больше всего иностранцев из Узбекистана (918 тысяч), Таджикистана (523,9 тысячи), Киргизии (265 тысяч) и Украины (164,6 тысячи). Из Китая, Германии и Турции прибыли 50,2 тысячи, 10,8 тысячи и 10,2 тысячи человек соответственно.

Действовавший до 2019 года перечень целей въезда в Россию устарел, поскольку статистика оказалась неинформативной из-за отсутствия учета прибытий с целью работы. В обновленный перечень добавили графы "работа" и "учеба".

Вместе с тем заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских объяснила, что данные ФСБ для учета трудовой миграции "крайне уязвимы". По ее словам, если иностранец живет в пограничной зоне и ездит на заработки в Россию несколько раз в течение года, то он снова и снова будет учитываться на границе как новый трудовой мигрант.

В июле Росстат объяснил резкий рост количества мигрантов в России в начале текущего года. Это связали с тем, что теперь МВД направляет более полные данные.

В августе в Госдуме предложили законопроект, касающийся иностранных работников в РФ. Документ запрещает работать в такси иностранцам без российских прав.

При этом региональные власти смогут вводить аттестацию водителей на знание города. Зампред профсоюза "Таксист" Андрей Попков полагает, что такая инициатива сократит число аварий с участием такси.