Названа причина резкого роста числа мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале текущего года. Это произошло из-за того, что МВД направляет более полные данные. С 1 января 2019 года вместо листков учета прибытия и выбытия Росстат ввел форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ.

"Никаких изменений в методологии за данный период не произошло", – приводит РБК ответ Росстата.

Кроме того, увеличение показателей числа мигрантов за январь – апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также произошло за счет тех, кто получил временную регистрацию в РФ.

Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает законопроект, который позволяет иностранным гражданам получить бессрочный вид на жительство в России. Сейчас его необходимо продлевать каждые пять лет.

В конце апреля Владимир Путин подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. А в мае стало известно, что кабмин рассмотрит упрощение получения вида на жительство для родившихся на территории РСФСР, высококвалифицированных специалистов и ряда других категорий иностранцев.

