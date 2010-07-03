Названа причина резкого роста числа мигрантов

В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале текущего года. Это произошло из-за того, что МВД направляет более полные данные. С 1 января 2019 года вместо листков учета прибытия и выбытия Росстат ввел форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ.
"Никаких изменений в методологии за данный период не произошло", – приводит РБК ответ Росстата.
Кроме того, увеличение показателей числа мигрантов за январь – апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также произошло за счет тех, кто получил временную регистрацию в РФ.
Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает законопроект, который позволяет иностранным гражданам получить бессрочный вид на жительство в России. Сейчас его необходимо продлевать каждые пять лет.
В конце апреля Владимир Путин подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. А в мае стало известно, что кабмин рассмотрит упрощение получения вида на жительство для родившихся на территории РСФСР, высококвалифицированных специалистов и ряда других категорий иностранцев.
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