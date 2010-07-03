Канал незаконной миграции пресекли в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России пресекли деятельность по незаконной миграции на территории Москвы. Трое сотрудников столичного управления по вопросам миграции (УВМ) и трое их соучастников были задержаны, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, в прошлом году злоумышленники организовали незаконное пребывание в России иностранцев.

"Соучастники осуществляли сбор и подачу в отдел по вопросам миграции по Москве недостоверных документов для миграционного учета иностранных граждан", – говорится в сообщении.

В результате незаконной деятельности злоумышленники фиктивно поставили на учет 190 иностранных граждан.

Фигурантам предъявили обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что двум сотрудникам областного управления МВД по вопросам миграции и их соучастникам предъявили обвинение в организации незаконного пребывания на территории РФ граждан Узбекистана. Всего они незаконно зарегистрировали более 200 иностранцев.

В мае ФСБ России задержала в Москве 56 человек за изготовление фальшивых документов для мигрантов. Разоблачено 11 "лабораторий" с оборудованием, образцами печатей и бланков.

В группировку входили уроженцы Средней Азии. Как отмечалось, они создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей, чтобы организовать незаконную миграцию.

