Двух подмосковных полицейских обвинили в организации незаконной миграции

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Двум сотрудникам областного управления МВД по вопросам миграции и их соучастникам предъявили обвинение в организации незаконного пребывания на территории РФ граждан Узбекистана. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник главы ГСУ СКР по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, двое полицейских и пятеро их соучастников с апреля по май текущего года организовали незаконную миграцию.

"Указанные лица осуществляли сбор и подачу в отделы по вопросам миграции по Москве и Ленинскому району, недостоверных документов для миграционного учета иностранных граждан, где впоследствии принималось решение о незаконной постановке на учет", – рассказала Иванова.

Как уточняется, всего они зарегистрировали более 200 иностранных граждан.

В мае ФСБ России задержала в Москве 56 человек за изготовление фальшивых документов для мигрантов. Разоблачено 11 "лабораторий" с оборудованием, образцами печатей и бланков.

В группировку входили уроженцы Средней Азии. Как отмечалось, они создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей, чтобы организовать незаконную миграцию.

