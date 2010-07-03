Парк построят у Канала имени Москвы по программе реновации

14:41
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жители района Покровское-Стрешнево обсудят на публичных слушаниях проект планировки квартала реновации. На территории третьего микрорайона планируют построить дома, новый корпус школы и детский сад, сообщил руководитель архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана столицы Максим Гурвич.
"На территории вдоль Канала имени Москвы появится парк, а в центре квартала мы выделили территорию для создания зеленой зоны с прогулочными тропинками, спортивными и детскими площадками", – приводит его слова Агентство "Москва".
Также проектом предусмотрена реконструкция улиц и строительство новых внутриквартальных проездов с велодорожками. В шаговой доступности появятся магазины, аптеки и многое другое.
В микрорайоне обустроят площадки для игр, отдыха и спорта. Помимо этого, здесь возведут торговый центр, а территорию вдоль Канала имени Москвы благоустроят.
11 октября стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации. На слушаниях с местными жителями обсудят, как будут выглядеть новые микрорайоны, где появятся общественные пространства, улицы, объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, поликлиники, больницы и центры "Мои документы".
В апреле на публичных слушаниях обсуждалась застройка в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.
В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Каждый из них голосовал за то, каким будет их район: сколько будет школ, детских садов, нужен ли бассейн или лучше разбить парк.
Всего из пятиэтажек переехать в новые квартиры с отделкой комфорт-класса смогут больше миллиона человек. Горожанам предоставляют равнозначные квартиры – то есть число комнат и жилая площадь останутся прежней.
Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса. С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.
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