Парк построят у Канала имени Москвы по программе реновации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители района Покровское-Стрешнево обсудят на публичных слушаниях проект планировки квартала реновации. На территории третьего микрорайона планируют построить дома, новый корпус школы и детский сад, сообщил руководитель архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана столицы Максим Гурвич.

"На территории вдоль Канала имени Москвы появится парк, а в центре квартала мы выделили территорию для создания зеленой зоны с прогулочными тропинками, спортивными и детскими площадками", – приводит его слова Агентство "Москва".

Также проектом предусмотрена реконструкция улиц и строительство новых внутриквартальных проездов с велодорожками. В шаговой доступности появятся магазины, аптеки и многое другое.

В микрорайоне обустроят площадки для игр, отдыха и спорта. Помимо этого, здесь возведут торговый центр, а территорию вдоль Канала имени Москвы благоустроят.

11 октября стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации. На слушаниях с местными жителями обсудят, как будут выглядеть новые микрорайоны, где появятся общественные пространства, улицы, объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, поликлиники, больницы и центры "Мои документы".

В апреле на публичных слушаниях обсуждалась застройка в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.

В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Каждый из них голосовал за то, каким будет их район: сколько будет школ, детских садов, нужен ли бассейн или лучше разбить парк.

Всего из пятиэтажек переехать в новые квартиры с отделкой комфорт-класса смогут больше миллиона человек. Горожанам предоставляют равнозначные квартиры – то есть число комнат и жилая площадь останутся прежней.

Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса. С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.

