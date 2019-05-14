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14 мая 2019, 12:15

Культура

Более 350 мероприятий пройдет в Москве в "Ночь в музее"

Более 350 мероприятий пройдет в Москве в "Ночь в музее"

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Более 350 событий пройдут на культурных площадках столицы в рамках акции "Ночь в музее". Центральной точкой станет Музей Москвы. С позднего вечера и до 07:00 там будут проходить мультижанровые марафоны.

Во дворе музея запланированы показы немого кино в сопровождении экспериментальной музыки. В помещениях второго корпуса состоится "Марафон историй". Это серия документальных спектаклей, основанных на историях жизни главных российских режиссеров. "Марафон идей" – это вдохновляющие выступления людей "круглосуточных" профессий, "Марафон чувств" – это концерты в абсолютной темноте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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