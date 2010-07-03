Выписан первый пострадавший в аварии SSJ 100 в Шереметьеве

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Первого пострадавшего в аварии SSJ 100 в аэропорту Шереметьево выписали из клиники Федерального медико-биологического агентства, передает РИА Новости.

Лечение в медучреждениях столицы продолжают еще девять пострадавших. Пятеро из них находятся в НИИ Склифосовского и четверо – в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского.

5 мая самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в Шереметьево. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся.

На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате пожара погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник, который пытался открыть аварийные выходы в хвосте самолета.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". СК рассматривает в качестве основных три версии случившегося: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят по девять миллионов рублей. Первые выплаты пострадавшим в катастрофе начались 8 мая.