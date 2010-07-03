МЧС напомнило правила выживания при пожаре в самолете

Фото: Москва 24/Никита Симонов

МЧС России напомнило о правилах выживания при авиакатастрофе, сообщает News.ru. В частности, пассажирам советует не предаваться панике, а следовать инструкции.

В случае пожара на борту наибольшую опасность представляет дым, а не огонь, поэтому дышать в задымленном салоне можно только через хлопчатобумажные или шерстяные части одежды. Если есть вода, ткань лучше намочить.

Открытые участки тела лучше защитить от прямого воздействия огня, используя имеющуюся одежду и пледы. После того как самолет приземлился и полностью остановился, надо немедленно направиться к ближайшему выходу. Если проход завален, пробираться нужно через кресла, опуская их спинки.

Самый правильный вариант пробираться к выходу на четвереньках, поскольку у пола скапливается меньше вредных газов. Во время эвакуации нужно избавиться от ручного багажа. Покинув поврежденный самолет, следует отойти от него как можно дальше и лечь на землю, так как воздушное судно может взорваться.

Поскольку ЧП во время взлета и посадки внезапны, рекомендуется сообщать бортпроводникам о появлении дыма, резком снижении, об остановке двигателей и других подозрительных ситуациях.

Также пассажирам напомнили о необходимости перед каждым взлетом и посадкой застегивать ремни и тщательно подгонять их. Ремень безопасности должен быть плотно закреплен как можно ниже у бедер.

В случае жесткой посадки карманы нужно освободить от острых предметов, затем согнуться и плотно сцепить руки под коленями. Голову нужно уложить на колени или наклонить ее как можно ниже. Ногами нужно упереться в пол, следует вытянуть их, но не под переднее кресло. В момент удара надо максимально напрячься и подготовиться к значительной перегрузке. Ни при каких обстоятельствах нельзя покидать своего места до полной остановки самолета.

5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ 100 вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело. Сейчас СК рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.