Музеи Москвы будут работать бесплатно с 13 по 19 мая

Жители и гости столицы смогут бесплатно посетить городские музеи в рамках Московской музейной недели − с 13 по 19 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что в программу также войдут две акции: "Дни исторического и культурного наследия" и "Ночь в музее".
Чтобы бесплатно посетить экспозицию или выставку в одном из музеев, подведомственных столичному департаменту культуры, не нужна предварительная запись или какие-либо документы. Достаточно получить в кассе бесплатный билет. Подробное расписание мероприятий Московской музейной недели представлено на сайте агентства "Мосгортур" в разделе "В музеи бесплатно".
Впервые музейная неделя прошла в столице с 15 по 21 апреля. В эти дни городские музеи бесплатно посетили свыше 225 тысяч человек. В частности, благодаря акции количество посетителей в Доме-музее Марины Цветаевой выросло почти вдвое по сравнению с апрелем прошлого года. В Музее истории ГУЛАГа стало на 70% больше гостей, а в музее-усадьбе "Кусково" посещаемость увеличилась на 60%.
Накануне Сергей Собянин пригласил москвичей на "Ночь в музее". Мэр напомнил, что всероссийская акция пройдет в столице в ночь с 18 на 19 мая. По словам Собянина, почти 200 городских площадок: музеи, галереи, культурные центры и школы искусств, − подготовили более 330 мероприятий.
Собянин пригласил москвичей на акцию "Ночь в музее"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.