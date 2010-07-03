Музеи Москвы будут работать бесплатно с 13 по 19 мая

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Жители и гости столицы смогут бесплатно посетить городские музеи в рамках Московской музейной недели − с 13 по 19 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что в программу также войдут две акции: "Дни исторического и культурного наследия" и "Ночь в музее".

Чтобы бесплатно посетить экспозицию или выставку в одном из музеев, подведомственных столичному департаменту культуры, не нужна предварительная запись или какие-либо документы. Достаточно получить в кассе бесплатный билет. Подробное расписание мероприятий Московской музейной недели представлено на сайте агентства "Мосгортур" в разделе "В музеи бесплатно".

Впервые музейная неделя прошла в столице с 15 по 21 апреля. В эти дни городские музеи бесплатно посетили свыше 225 тысяч человек. В частности, благодаря акции количество посетителей в Доме-музее Марины Цветаевой выросло почти вдвое по сравнению с апрелем прошлого года. В Музее истории ГУЛАГа стало на 70% больше гостей, а в музее-усадьбе "Кусково" посещаемость увеличилась на 60%.

Накануне Сергей Собянин пригласил москвичей на "Ночь в музее". Мэр напомнил, что всероссийская акция пройдет в столице в ночь с 18 на 19 мая. По словам Собянина, почти 200 городских площадок: музеи, галереи, культурные центры и школы искусств, − подготовили более 330 мероприятий.