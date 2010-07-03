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20:05

Собянин пригласил москвичей на "Ночь в музее"

мэр Москвы Сергей Собянин культура

20:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские музеи и галереи снова откроют двери для всех желающих в рамках акции "Ночь в музее". Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.

"Акция "Ночь в музее" по традиции пройдет в третью субботу мая", – рассказал мэр. Чтобы увидеть все интересные экспозиции, лучше заранее прочитать афишу.

Всероссийская акция пройдет в столице в ночь с 18 на 19 мая. Она состоится в 13-й раз. Посетителей ждет более 330 мероприятий, которые подготовили почти 200 городских площадок. Это городские музеи, галереи, культурные центры и школы искусств.

Жители и гости столицы смогут бесплатно побывать на экскурсиях, мастер-классах, лекциях, выставках и концертах. Большая часть мероприятий будет проходить с 18:00 до 00:00, однако некоторые площадки будут работать по своему расписанию.

Собянин пригласил москвичей на акцию "Ночь в музее"

мэр Москвы Сергей Собянин культура

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