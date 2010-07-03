Музеи столицы будут работать бесплатно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные музеи и выставочные залы Москвы будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца начиная с апреля. В течение недели один музей будет работать бесплатно. К примеру, в пятницу свободный вход будет в четыре городских музея, а в воскресенье – в 21, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Музеи и выставочные залы, подведомственные столичному департаменту культуры, будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца", – говорится в сообщении. "Акция "Московская музейная неделя" стартует уже в апреле.

В ней примут участие Музей Москвы, Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства, Музей космонавтики и другие.

С 15 по 21 апреля будет проходить первая "музейная неделя". Для того, чтобы посетить музей или выставочный зал, участвующий в акции, нужно получить бесплатный билет в кассе.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время посетителей музеев в РФ могут обязать сдавать в гардероб сумки и рюкзаки. В настоящее время музеи самостоятельно определяют правила посещения. На сайтах нескольких столичных музеев говорится, что посетители должны пройти на экспозицию музея без сумок, рюкзаков, портфелей, пакетов, которые следует оставить в гардеробе.