В программу акции "Ночь в музее" вошли 20 бесплатных постановок

В ночь с 18 на 19 мая в Москве пройдут мероприятия ежегодной акции "Ночь музеев".
"Ночь музеев" – международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы, а посетители получают возможность осматривать экспозиции по единому городскому, зачастую бесплатному билету.
В Москве в рамках акции пройдет более 330 мероприятий, из них 20 – бесплатные представления различных жанров.
"Музеи и другие городские площадки превратятся в сценические подмостки. Зрители увидят как современные театральные постановки, так и спектакли по классическим произведениям", – говорится на портале мэра и правительства столицы.
Оперный театр-содружество "Гомер" представит спектакль "Воображаемая опера" в Царицыне. Представление пройдет в Баженовском зале Большого дворца. Начало в 19:00.
В музее сюрреализма "Дом Бурганова" гостей приглашают на иммерсивную постановку "Ловушка" по мотивам новеллы Луиджи Пиранделло. В Пушкинском музее в 20:00 начнется танцевальный спектакль "Барокко Бит" – действие развернется среди музейных экспонатов.
В выставочном зале Музея Зеленограда пройдет моноспектакль "Письмо с фронта" в исполнении Александра Коха. В Парке Горького Ступинский муниципальный театр покажет историю становления русского театра. Представление пройдет с 20:00 до 21:00 в правом боковом крыле (пилоне) главного входа. Несколько спектаклей покажут в "Есенин-центре".
Ранее сообщалось, что лозунг акции "Ночь музеев" в этом году – "Живи в музее". Акция впервые продлится всю ночь: от заката и до утра.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.