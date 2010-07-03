В программу акции "Ночь в музее" вошли 20 бесплатных постановок

Фото: Москва 24

В ночь с 18 на 19 мая в Москве пройдут мероприятия ежегодной акции "Ночь музеев".

"Ночь музеев" – международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы, а посетители получают возможность осматривать экспозиции по единому городскому, зачастую бесплатному билету.

В Москве в рамках акции пройдет более 330 мероприятий, из них 20 – бесплатные представления различных жанров.

"Музеи и другие городские площадки превратятся в сценические подмостки. Зрители увидят как современные театральные постановки, так и спектакли по классическим произведениям", – говорится на портале мэра и правительства столицы.

Оперный театр-содружество "Гомер" представит спектакль "Воображаемая опера" в Царицыне. Представление пройдет в Баженовском зале Большого дворца. Начало в 19:00.

В музее сюрреализма "Дом Бурганова" гостей приглашают на иммерсивную постановку "Ловушка" по мотивам новеллы Луиджи Пиранделло. В Пушкинском музее в 20:00 начнется танцевальный спектакль "Барокко Бит" – действие развернется среди музейных экспонатов.

В выставочном зале Музея Зеленограда пройдет моноспектакль "Письмо с фронта" в исполнении Александра Коха. В Парке Горького Ступинский муниципальный театр покажет историю становления русского театра. Представление пройдет с 20:00 до 21:00 в правом боковом крыле (пилоне) главного входа. Несколько спектаклей покажут в "Есенин-центре".

Ранее сообщалось, что лозунг акции "Ночь музеев" в этом году – "Живи в музее". Акция впервые продлится всю ночь: от заката и до утра.

