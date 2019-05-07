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Москва 24

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Общество

7 мая, 14:52

Москва 24 расскажет, как пройдет акция "Ночь в музее"

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

14 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной акции "Ночь в музее", которая пройдет 18 мая. В этом году ее лозунг – "Живи в музее". Акция впервые продлится всю ночь: от заката и до утра. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить более 300 городских культурных площадок, на которых пройдут выставки, лекции, экскурсии, перформансы и концерты.

О нововведениях и программе этого года расскажут:

  • Алла Манилова, статс-секретарь-заместитель министра культуры Российской Федерации;
  • Александр Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы;
  • Василий Овчинников, генеральный директор ГАУК "Мосгортур";
  • Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея;
  • Катя Бочавар, директор Государственной галереи на Солянке;
  • Дмитрий Родионов, генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Смотрите трансляцию 14 мая в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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