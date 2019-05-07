Москва 24 расскажет, как пройдет акция "Ночь в музее"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

14 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной акции "Ночь в музее", которая пройдет 18 мая. В этом году ее лозунг – "Живи в музее". Акция впервые продлится всю ночь: от заката и до утра. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить более 300 городских культурных площадок, на которых пройдут выставки, лекции, экскурсии, перформансы и концерты.



О нововведениях и программе этого года расскажут:



Алла Манилова, статс-секретарь-заместитель министра культуры Российской Федерации;

Александр Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы;

Василий Овчинников, генеральный директор ГАУК "Мосгортур";

Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея;

Катя Бочавар, директор Государственной галереи на Солянке;

Дмитрий Родионов, генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Смотрите трансляцию 14 мая в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.