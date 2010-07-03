Более 350 мероприятий пройдет в Москве в "Ночь в музее"

В Москве пройдет свыше 350 мероприятий в рамках ежегодной акции "Ночь в музее". Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
По его словам, к "Ночи в музее" в городе подготовили несколько сотен различных мероприятий. Они состоятся на 200 культурных площадках. "Это возможность музеям продемонстрировать другие формы работы, не только свои классические экспозиции", − цитирует Кибовского Агентство "Москва".
Глава департамента культуры посоветовал горожанам и гостям столицы осмотреть новые экспозиции и побывать в музеях, недавно открывшихся после реставрации. В частности, Кибовский напомнил о новой экспозиции в Музее Владимира Высоцкого. Он также рекомендовал посетить Музей Ивана Тургенева и расположенный неподалеку памятник писателю.
Акция стартует в 18:00 субботы, 18 мая, и продлится до 07:00 воскресенья, 19 мая. В ней примут участие музеи, библиотеки, выставочные залы, культурные центры, театры и школы искусств. Как уточнил Кибовский, 58 площадок в этом году впервые присоединились к "Ночи в музее".
Ранее сообщалось, что в программу акции "Ночь в музее" вошли 20 бесплатных театральных постановок. В частности, оперный театр-содружество "Гомер" представит спектакль "Воображаемая опера" в Царицыне, а в музее сюрреализма "Дом Бурганова" гостей ждет иммерсивная постановка "Ловушка" по мотивам новеллы Луиджи Пиранделло.
"Это наш город": в программу акции "Ночь в музее" вошли 20 бесплатных постановок
"Ночь в музее" – международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы, а посетители получают возможность осматривать экспозиции по единому городскому, зачастую бесплатному, билету.
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