В Москве впервые покажут редкие работы архитектора Кваренги

Выставку редких графических листов итальянского архитектора Джакомо Кваренги 18 мая представит Московский Музей Василия Тропинина. Речь о работах из частной коллекции русско-немецкого художника и архитектора Сергея Чобана, передает ТАСС.
По словам директора музея Ольги Журавлевой, для учреждения это первый международный опыт. Посетители увидят портреты августейших заказчиков Джакомо Кваренги – Екатерины II, Павла I, Александра I кисти Федора Рокотова и Степана Щукина. Все работы впервые соберут на одной экспозиции.
Центральным акцентом станет российский период творчества итальянского архитектора, который затянулся почти на сорок лет. Не менее важным аспектом будет небольшой фильм-интервью с исследователем творчества Кваренги Константином Малиновским, снятый в Санкт-Петербурге.
Выставку откроют в рамках акции "Ночь музеев", приуроченной к Международному дню музеев. Посетить экспозицию можно будет до 18 августа.
Ранее стало известно, что с 13 по 18 мая столичные музеи будут работать бесплатно. Для участия в акции не нужно предварительно записываться или показывать какие-либо документы. Достаточно получить в кассе бесплатный билет.
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