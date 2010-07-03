В Кремле не могут решать вопрос о приостановке полетов SSJ 100 − Песков

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Кремль не имеет полномочий, чтобы ставить вопрос о временном прекращении полетов SSJ 100 после катастрофы в Шереметьеве. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал решение о приостановке полетов прерогативой профильных служб, передает РИА Новости.

5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в Шереметьево. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате пожара погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник, который пытался открыть аварийные выходы в хвосте самолета. Десять пострадавших были госпитализированы.

По факту ЧП в Шереметьеве возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". СК рассматривает в качестве главных три версии случившегося: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Чтобы восстановить картину произошедшего, следователи допросили персонал аэропорта Шереметьево и сотрудников "Аэрофлота". Сотрудники СК и МАК также продолжают изучать данные бортовых самописцев лайнера, назначен ряд дополнительных экспертиз.