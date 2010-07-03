СК допросил сотрудников Шереметьева и "Аэрофлота" по делу о катастрофе SSJ 100

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Следователи допросили персонал аэропорта Шереметьево и сотрудников "Аэрофлота" по делу о катастрофе самолета SSJ 100 5 мая. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, были допрошены "пострадавшие в результате авиапроисшествия, персонал аэропорта, сотрудники ПАО "Аэрофлот" и иные лица, которые могут располагать значимой для следствия информацией". Петренко отметила, что сейчас сотрудники СК вместе со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изучают данные изъятых бортовых самописцев воздушного судна. "В различных службах аэропорта и в ПАО "Аэрофлот" проведены выемки документов, касающихся происшествия", − добавила представитель ведомства.

Как рассказала Петренко, по делу назначен ряд дополнительных экспертиз, которые "позволят восстановить объективную картину произошедшего и сделать выводы о причастности конкретных лиц к совершению преступления".

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив аварийную посадку, лайнер загорелся. На его борту в тот момент находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник, пытавшийся открыть аварийные выходы в хвостовой части самолета. Тела всех погибших опознаны. После ЧП также были госпитализированы десять пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве основных СК рассматривает три версии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

На заседании правительства 7 мая министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят по девять миллионов рублей. Первые выплаты пострадавшим в катастрофе начались 8 мая.