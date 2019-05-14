Чего ждать от рубля перед сезоном отпусков

Сегодня, 14 мая на открытии торгов на Московской бирже рубль отыгрывается после снижения накануне. Но в целом эксперты говорят о тенденции ослабления российской валюты перед сезоном отпусков. Связывают это с обострением торгового спора между Китаем и США.

Накануне Дональд Трамп обвинил китайские власти в срыве договоренностей и повысил пошлины на товары из Китая с 10 сразу до 25%. Кроме того, отмечают аналитики, в течение следующих нескольких месяцев российская валюта окажется и под влиянием сезонных факторов. Так, давление на рубль будет оказывать покупка иностранной валюты Центробанка для Минфина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.