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14 мая 2019, 13:15

Экономика

Чего ждать от рубля перед сезоном отпусков

Чего ждать от рубля перед сезоном отпусков

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Сегодня, 14 мая на открытии торгов на Московской бирже рубль отыгрывается после снижения накануне. Но в целом эксперты говорят о тенденции ослабления российской валюты перед сезоном отпусков. Связывают это с обострением торгового спора между Китаем и США.

Накануне Дональд Трамп обвинил китайские власти в срыве договоренностей и повысил пошлины на товары из Китая с 10 сразу до 25%. Кроме того, отмечают аналитики, в течение следующих нескольких месяцев российская валюта окажется и под влиянием сезонных факторов. Так, давление на рубль будет оказывать покупка иностранной валюты Центробанка для Минфина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео туризм экономика Екатерина Лопарева Денис Елаховский
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