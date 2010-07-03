Добрый флешмоб. Как в Москве пройдет фестиваль "Николин день"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям столицы, которые придут на площадки фестиваля "Николин день", предложат попробовать свои силы в "морских" мастер-классах и поучаствовать в "добром флешмобе". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет "Московских сезонов".

Гостям расскажут о работе благотворительных фондов. А центральными темами станут творчество и путешествия, поскольку Святой Николай считается покровителем мореплавателей. В программу вошли и концерты известных музыкантов.

"Основной идеей является воссоздание светского, народного праздника, создание аутентичной атмосферы праздника русской культуры, которая берет свое начало в вековой национальной традиции", – пояснили организаторы.

Первый фестиваль искусств "Николин день" пройдет с 17 по 19 мая. Мероприятия проведут на девяти площадках, среди которых площадь Революции, Манежная площадь, Тверской бульвар и парк Коломенское.

Ранее сообщалось, что к "Николиному дню" в городском пассажирском навигаторе "Мосгорпасс" запустили онлайн-экскурсию по храмам, связанным со Святителем Николаем. Маршрут под названием "Самый добрый святой: храмы Николая Чудотворца в Москве" находится в основном меню приложения в разделе "Экскурсии".

