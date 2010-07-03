"Московская весна A Cappella" проведет День мюзиклов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В предпоследний день фестиваля "Московская весна A Cappella" горожан и туристов ждут 43 представления на 15 площадках, сообщает оргкомитет фестиваля.

Самые яркие постановки, включенные в программу Дня мюзиклов, покажут 11 мая с 17:00 до 19:00. Артисты выступят на площади Революции, Триумфальной площади, площади Славы, а также в Парке Горького.

Помимо этого, представления можно будет увидеть на ВДНХ, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозерской и Новопесчаной улицах.

Продюсерский центр "Триумф" покажет спектакли "Граф Орлов", "Грустный понедельник" и "Феи с Алмазных Гор". Кроме того, в программу вошли мюзиклы "Тайны Парижа" и "Призрак любви" от Театрального центра "Арт Вояж" и музыкального камерного театра "Эль Арт".

Артисты театра "Пололо" готовят спектакли "Волшебный вальс" и "Уроки музыки", а Театр "Жив" выступит с постановками "Сны и сказки" и "Волшебная красота Оливии".

Фестиваль продлится до 12 мая. В программе выступления более 50 коллективов. Мероприятие представляет собой международный конкурс исполнителей в жанре a cappella. В этом году участвуют 195 человек из разных стран.

