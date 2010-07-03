Яблоневый сад вырастет в центре Москвы к фестивалю "Николин день"

Яблоневый сад из 130 деревьев и 200 клумб украсит Манежную площадь за несколько дней до начала арт-фестиваля "Николин день". Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.
По словам организаторов, в преддверии "Николина дня" в столицу привезут яблони из Воронежской, Тульской и Орловской областей. "Будут представлены несколько сортов яблонь, среди них − антоновка, ветеран, веньяминоская, свежесть", − уточнили в оргкомитете Агентству "Москва".
Отмечается, что деревья посадят в контейнеры, стилизованные под морские транспортировочные ящики, так как фестиваль в честь святого покровителя мореплавателей решили оформить в соответствии с морской тематикой. Кроме того, вокруг яблонь разместят 200 дизайнерских клумб с цветами рододендрона, садовой гвоздикой, маттиолой и колокольчиками. Отдохнуть в саду можно будет, присев на одну из скамеек-лодочек.
Организаторы выразили надежду, что яблоневый сад в центре Москвы станет излюбленным местом для отдыха и свиданий горожан. В оргкомитете напомнили, что святого Николая также считают покровителем невест, так как однажды он помог трем бедным девушкам выйти замуж.
Весенний фестиваль искусств "Николин день" пройдет в столице с 17 по 19 мая. Мероприятия состоятся на девяти площадках, включая площадь Революции, Манежную площадь, Тверской бульвар и парк Коломенское.
Специально к "Николиному дню" в городском навигаторе "Мосгорпасс" запустили онлайн-экскурсию по храмам, связанным со святым Николаем. Виртуальный маршрут "Самый добрый святой: храмы Николая Чудотворца в Москве" можно найти в основном меню приложения в разделе "Экскурсии".
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