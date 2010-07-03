На площадки фестиваля "Николин день" приплывут 18 интерактивных кораблей.
В соответствии с главными темами праздника, его площадки украсят необычные интерактивные корабли нескольких видов: корабли пожеланий, корабли-выставки и корабли-игры для малышей. Всего для гостей предстанут 18 кораблей.
Самым масштабным из них станет реплика венецианского торгового судна XI века на Манежной площади, на котором были перевезены в Бари мощи Николая Угодника. У "Корабля даров" можно не только сделать необычные фотографии, но и поучаствовать в интересной акции: получить случайно выбранное доброе пожелание от другого гостя фестиваля и оставить открытку со своим пожеланием для кого-то еще.
Кроме того, с помощью "Корабля даров" все желающие смогут подарить другим случайным участникам флэшмоба свои поделки, созданные на фестивальных мастер-классах.
Еще больше об истории мореплавания расскажут шесть "белых корабликов": макеты бумажных корабликов, которые напоминают детство. Только эти "кораблики" достаточно крепкие и большие, чтобы в них могла разместиться небольшая выставка, а также несколько ее посетителей. На мини-выставках будут представлены макеты семи знаковых кораблей разных эпох.
Кроме того, на площадках "Николина дня" появятся пять ярких голубых лодок – аттракционов для популярной детской игры в рыбалку.
Московский фестиваль "Николин День" будет проходить с 17 по 19 мая. Так как святой Николай считается покровителем мореплавателей и путешественников, праздник решили оформить в морском стиле.
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