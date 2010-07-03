В Москве проведут бесплатные экскурсии для гостей фестиваля "Николин день"

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Для гостей фестиваля "Николин день" проведут 20 бесплатных экскурсий по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

Как рассказали организаторы, тематические экскурсии по столице стартуют 14 мая. В рамках проекта "Гуляем по Москве!" горожанам и туристам предложат обширную экскурсионную программу, которая будет включать 20 прогулок по десяти маршрутам.

"На этих экскурсиях мы узнаем, какую московскую улицу некогда называли улицей Святого Николая, разгадаем секреты известной на весь мир улицы Никольской, послушаем истории о знаменитых москвичах, носивших имя Николай", – пояснили в пресс-службе. Там также отметили, что участники тематических прогулок увидят целый ряд старинных московских храмов, посвященных Николаю Чудотворцу.

Все экскурсии будут бесплатными, уточнили в оргкомитете. Первую прогулку – "Село Никольское: прошлое и настоящее" – проведут 14 и 15 мая. Начало – в 18:30.

Кроме того, гости экскурсии "Улица святого Николая" узнают, в какую церковь молодых барышень возили "на смотрины" и где литургии по субботам совершались на греческом языке. На прогулке "От Николы в Пыжах, до Николы в Толмачах" расскажут об истории знаменитых московских храмов Николая Чудотворца, которые находятся в Замоскворечье. Экскурсия "О Купце Николае и его покровителе" познакомит с историей Кадашевской слободы, а на прогулке "Чудо в Хамовной слободе" покажут храм, прихожанином которого был Лев Толстой.

Московский фестиваль "Николин День" будет проходить с 17 по 19 мая. Так как святой Николай считается покровителем мореплавателей и путешественников, праздник решили оформить в морском стиле.

Гостей ждут спектакли, концерты, спортивные состязания. В торговых шале будут продавать рыбу и морепродукты, а также разные блюда из основных "рыбных" регионов России. Манежную площадь украсит "Корабль даров", на площади Революции устновят лодки и детские аттракционы, а в Климентовском переулке появится арт-объект "Белый кораблик".