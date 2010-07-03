В мае в Москве пройдет фестиваль "Николин день"

Шествие с гигантскими рыбами и 17-метровый "Корабль даров" увидят гости фестиваля "Николин день". ОН будет проходить с 17 по 19 мая, сообщил оргкомитет цикла уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Святой Николай – один из самых почитаемых в России святых, с чьим именем связывают спасение мореплавателей, помощь больным, заботу о детях. Потому его именем и решено было назвать весенний благотворительный фестиваль – "Николин день". К тому же в конце мая отмечается и традиционный праздник – Никола Вешний", – пояснил оргкомитет концепцию фестиваля.

Святой Николай считается покровителем мореплавателей и путешественников. Поэтому праздник решено оформить в морских тонах.

Гостей ждут спектакли, концерты, спортивные развлечения и торговые шале, в которых будут продавать рыбу и морепродукты, а также разные блюда из основных "рыбных" регионов России.

"Корабль даров" установят на Манежной площади. На площади Революции появятся лодки, детские аттракционы и кулинарная школа. В творческой мастерской научат рисовать море в технике эбру и делать панно из морских узлов. На переходе от Манежной площади к площади Революции будут работать памп-трек и скейт-парк. В Климентовском переулке появится арт-объект "Белый кораблик". В морской тематике оформят Тверскую площадь. Также мероприятия пройдут в парке "Коломенское".