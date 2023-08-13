Парад колесниц Ратха-ятра на фестивале "День Индии"

12 августа на фестивале "День Индии" прошел парад колесниц Ратха-ятра. Более 100 танцоров в праздничных национальных костюмах провезли большую колесницу, украшенную цветами и тканями. С колесницы гостям раздавали свежие экзотические фрукты. Шествие сопровождалось ритмичными звуками барабанов, традиционными танцами и песнями.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская побывала на самых интересных локациях праздника и пообщалась с гостями и участниками мероприятия.