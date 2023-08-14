Собянин рассказал о новой поликлинике, школах и детсадах на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Социальная инфраструктура развивается во всех столичных округах. Школы и детские сады в составе ЖК возводятся по индивидуальным проектами и оснащаются современным оборудованием, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, в скором времени несколько зданий построят на северо-западе Москвы.

"В районе Хорошёво-Мнёвники застройщики планируют школу на 775 мест с IT-полигоном и робо-классом, а также два детских сада – на 200 и 350 воспитанников. Инвестор строит детсад на 350 детей в районе Покровское-Стрешнево. В нем будет 14 групп, спортивный и музыкальный залы", – отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что в районе Покровское-Стрешнево также стартовало возведение школы, рассчитанной на 815 мест. В ней будут инженерный и лабораторно-исследовательский комплексы. В частности, там планируется открыть многофункциональное пространство с мультимедийным оборудованием.

В Куркине более чем наполовину готов новый учебный корпус, который разделили на начальную школу, дошкольное отделение и консультативный психолого-педагогический центр. В Строгине специалисты завершают строительство взрослой поликлиники на 750 посещений с травматологическим пунктом, добавил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в восьми столичных округах построят 24 школы и детских сада.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что около 13 проектов КРТ предусматривают возведение почти 3,5 миллиона "квадратов" жилья и более 2,5 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости.

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