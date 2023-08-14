Раздел выставки "Станция Манеж" открылся на сайте МУФ

Фото: mosurbanforum.ru

Раздел выставки "Станция Манеж" открылся на сайте Московского урбанистического форума. Посетители могут прочитать новости о выставке. В скором времени там появятся расписания лекций, мастер-классов и дискуссий, сообщается на сайте форума.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в разделе пользователи могут найти информацию про экспозицию.

"Сегодня заработал соответствующий раздел на сайте Московского урбанистического форума. Здесь будут анонсироваться мероприятия, которые горожане смогут посетить всей семьей. Также будем размещать отчеты о прошедших событиях выставки. Следите за обновлениями", – подчеркнул он.

Гости Манежа смогут увидеть выступления актеров, телеведущих и блогеров. Эксперты расскажут о городе и работе транспорта. Также на странице горожане могут узнать о программе мероприятий семейного досугового центра. Для юных посетителей подготовят игры, мастер-классы и викторины.

В частности, горожане смогут оценить масштабы Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии. Кроме того, посетителям представят будущее городского транспорта и предоставят возможность побывать в роли машиниста метро.

Выставка будет открыта до 10 сентября.

Ранее сообщалось, что на площадке МУФ в "Лужниках" в районе Аллеи Славы развернули выставку спасательной и коммунальной техники. Там представили 90 машин, которые помогают поддерживать чистоту и обеспечивать безопасность в городе.

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