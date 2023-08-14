Москвичам пообещали тепло до 29 градусов во второй половине недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во второй половине текущей недели в Москву вернется жаркая погода. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" сообщил начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин.

Он пояснил, что предстоящее тепло придет в столичный регион с мощным антициклоном, который пройдет от Финского залива до Ростовской области. С 16 по 18 августа столбики термометров в городе покажут от 25 до 29 градусов тепла.

При этом, как отметил эксперт, для регионов Центральной и Европейской части России такие температурные показатели окажутся выше нормы.

Как ранее прогнозировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 17 августа температура в столице может достигнуть 33,5 градуса. Значение может оказаться не только на 10 градусов выше климатической нормы, но и побить рекорд 1954 года.



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