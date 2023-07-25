Россиянам объяснили, почему нельзя чесать место комариного укуса

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Нельзя расчесывать место комариного укуса, так как этим можно разнести яд. Об этом в в эфире радио Sputnik рассказала дерматолог-онколог Наталия Гайдаш.

"Нельзя расчесывать место укуса ни в коем случае. Таким образом мы можем разнести яд, если это было жалящее насекомое. Даже если это был просто комар, мы можем занести в ранку инфекцию, которая у нас есть на пальцах или на коже", – сказала врач.

Кроме того, по словам Гайдаш, не следует прикладывать к ранке подручные средства вроде листа подорожника, поскольку они могут занести инфекцию. Это, в свою очередь, увеличит срок восстановления с нескольких дней до месяца.

Как объяснила дерматолог-онколог, в нормальных условиях укус комара проходит за три-четыре дня. Если расчесать место укуса, то появится синяк, который будет заметен целую неделю.

При этом у людей с особенностями здоровья, которые продолжают расчесывать синяк, он может изменить цвет на желтый. Такое состояние продлится в течение месяца.

Врач порекомендовала правильно обрабатывать место укуса, чтобы избежать длительных последствий. В частности, можно использовать раствор хлоргексидина, мирамистина или фурацилина. Также зуд поможет убрать антигистаминный препарат в виде геля, резюмировала Гайдаш.

Ранее сообщалось о заражении двух человек лихорадкой Западного Нила в Ростовской области. Инфекция передается посредством комаров, а также птиц.

Роспотребнадзор порекомендовал ростовчанам наносить на тело вещества, которые позволят отпугивать комаров, ставить сетки на окна домов, не хранить воду в открытых емкостях, а воду из детских бассейнов выливать, ставя конструкцию на бок.

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